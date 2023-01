Franciszek o homoseksualizmie: ani przestępstwo, ani grzech

W 67 krajach świata akty homoseksualne – nawet jeśli towarzyszy im zgoda dorosłych partnerów – są karane prawnie. W 11 krajach grozi za nie kara śmierci. To smutne, że pierwszym papieżem, który wyraźnie nazwał takie prawo niesprawiedliwym i uznał, że Kościół powinien wspierać wysiłki, by je zmienić, jest Franciszek. Smutne, że są na świecie biskupi, którzy aktywnie wspierają takie prawo. Dobrze, że papież wyraźnie stwierdził, iż biskupi ci powinni się nawrócić. Szkoda, że powiedział to wszystko dopiero kilka dni temu i że zrobił to w wywiadzie prasowym (dla agencji Associated Press), a nie w jakimś dokumencie o wysokiej kościelnej randze.

