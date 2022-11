Dziura w tożsamości

AGNIESZKA PISKOZUB-PIWOSZ: Właśnie minęło 57 lat od ogłoszenia soborowej Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich „Nostra aetate” (28 października 1965 r.). Dlaczego ten dokument uważa się za przełomowy?

S. KATARZYNA KOWALSKA NDS: Zwykle rozmawiając o tej deklaracji, skupiamy się na relacjach chrześcijańsko-żydowskich, ale ewenement tego dokumentu polega także na tym, że bardzo szeroko otworzył drzwi do dialogu z różnymi religiami i nie da się ich już zamknąć. Dzieje się to dzięki afirmacji innych religii, nawet jeśli tylko bardzo podstawowej: że mają prawo istnieć i są w nich zawarte pierwiastki dobra. W stosunku do Żydów zmienił on radykalnie katolickie spojrzenie na judaizm: po wiekach teologii pogardy i zastępstwa weszliśmy na drogę szacunku i dialogu.

Omawiając powstawanie poszczególnych dokumentów II Soboru Watykańskiego,...