Dziennikarze powalczą ze sztuczną inteligencją o swoje: „New York Times” skarży OpenAI i Microsoft

Microsoft na razie milczy. OpenAI wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że „szanuje prawa twórców i właścicieli treści”, ale również zobowiązuje się do współpracy z nimi, by „zapewnić im korzyści z technologii sztucznej inteligencji i nowych modeli przychodów”. Technologiczni giganci doskonale wiedzą, że zrzynanie cudzych tekstów jest niezgodne z prawem – już wcześniej OpenAI dostała w tej sprawie pozwy m.in. od pisarzy, wśród nich George’a R.R. Martina, Johna Grishama czy Jodi Picoult. Co więcej, w ciągu ostatnich miesięcy OpenAI podpisała umowy na wykorzystanie artykułów z Associated Press czy Axel Springer.

Zdaniem większości komentujących tę sprawę prawników, choć związana jest ona z szybko rozwijającą się nową technologią, dotyczy starego problemu łamania praw autorskich. Pozew złożony przez „NYT” może być przełomowy dla całej branży, bo media – zamiast być okradane – mają szansę zacząć zarabiać. Bloomberg podaje, że Axel Springer za możliwość wykorzystania jego treści w systemie sztucznej inteligencji dostanie dziesiątki milionów euro.