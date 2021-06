Dzień po końcu świata

W sali panuje półmrok. Dopiero po chwili można dostrzec, że większość pomieszczenia zajmują korzenie drzew – są bezpośrednio nad głowami zwiedzających, a podłoga została wysypana ziemią. Wszystko jest tu fizycznie namacalne: skrzypiące pod butami podłoże, unoszący się zapach. Bez problemu można dotknąć korzeni. Znaleźliśmy się w świecie bez słońca, widoku nieba, wiatru.

Warszawska Zachęta pokazuje najnowszą pracę Joanny Rajkowskiej ­„Rhizopolis”. Artystka zaprosiła widzów do świata po katastrofie klimatycznej. Do rzeczywistości, która – co uświadamia pandemia COVID-19 – staje się coraz bardziej realna.

Wkraczając w miejską przestrzeń

W 2002 r. w samym centrum Warszawy, na skrzyżowaniu Alej Jerozolimskich z Nowym Światem, Rajkowska ustawiła sztuczną palmę. Jej widok zaskakiwał, budził zdumienie. W innym miejscu ta palma nie zostałaby nawet zauważona – przestrzeń...