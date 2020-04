Dzieci bez podwórka

Rozmawiają przez telefon, inaczej nie mogą. Jacek mówi, że się boi. Ania pyta, czy umie to nazwać. Jacek zaczyna nazywać. Boi się, że się zarazi i umrze albo spotka to jego rodziców. Boi się biedy, braku kontaktu ze znajomymi. Boi się, bo nie wie, kiedy to się skończy. Boi się, że jego kolegom coś się stanie i już ich nie zobaczy. Boi się, że będzie musiał oddać psa, bo zabraknie pieniędzy na karmę. Ania boi się o Jacka.

Jacek ma 12 lat. Ania jest wychowawczynią w Placówce Wsparcia Dziennego w niedużym mieście na Śląsku. Takie miejsca popularnie nazywa się świetlicami środowiskowymi. Dla dzieci, często z tzw. trudnych rodzin, świetlice są bezpiecznym, wspierającym miejscem. Na to, w którym pracuje Ania, dzieci mówią „Chatka”. Od 16 marca Chatka jest zamknięta. Podobnie jak szkoły i wiele poradni. Od 1 kwietnia osoby poniżej 18. roku życia nie mogą same wychodzić z domu. O...