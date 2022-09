Kto i po co wysadził Nord Stream?

W tej jednej jedynej dziś kwestii politycy z krajów zachodnich i Rosji są zgodni: jest nieprawdopodobne, właściwie niemożliwe, aby uszkodzenie obu nitek gazociągu Nord Stream, łącznie w trzech miejscach naraz, było przypadkową awarią spowodowaną czynnikami naturalnymi.

Przy czym słowo „uszkodzenie” brzmi tutaj jak eufemizm: sądząc po zdjęciach, które we wtorek 27 września opublikowała duńska marynarka – to duński samolot patrolujący akwen koło Bornholmu pierwszy odnotował, iż dzieje się tam coś niezwykłego – chodzi najwyraźniej o zniszczenia poważne. Wzburzone, „bulgocące” powierzchnie wody w tych miejscach, gdzie na głębokości ok. 70 metrów rury zostały zniszczone, miały średnicę kilkuset metrów, podobno nawet kilometra. Równie oczywista wydaje się teza, że – jeśli mamy tu do czynienia z aktem sabotażu czy też po prostu: z operacją mającą zniszczyć rurociągi – to siły i...