Demony kardynała Dziwisza

ARTUR SPORNIAK: Czy kard. Stanisław Dziwisz może spać spokojnie?

KS. JACEK PRUSAK SJ: Gdyby zarzucano mi tyle różnych rzeczy i stawiano tak trudne pytania, twierdząc, że nie otrzymało się na nie przekonujących odpowiedzi, to nie miałbym powodu do spokojnego snu. Myślę, że kardynał Dziwisz zdaje sobie z tego sprawę. Współczuję mu, bo znalazł się w miejscu, w którym oczywiście nigdy nie chciał być, ale do którego doprowadziły go jego własne decyzje.

Które?

Mówię o tym, co się działo na terenie archidiecezji krakowskiej, kiedy kard. Dziwisz wrócił z Watykanu i został jej metropolitą, bowiem zarzuty dotyczące okresu bycia sekretarzem Jana Pawła II oparte są na razie na spekulacjach. W archidiecezji krakowskiej mamy natomiast do czynienia z ofiarami, które twierdzą, że kard. Dziwisz zmarginalizował ich głos, kiedy się do niego zwracały o pomoc....