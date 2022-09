Dawid Ogrodnik: Wychodzę z roli

Wybierałem kreacje młodych stąpających po cienkim lodzie, bo sam po nim stąpałem. Gdyby nie to, że miałem dziecko, mogło się to skończyć samobójem. Rola ks. Kaczkowskiego to dla mnie przełom – opowiada DAWID OGRODNIK.