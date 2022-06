David Bowie: Najbardziej chciałbym być rekwizytem

Pół wieku temu, 16 czerwca 1972 r., David Bowie wydał album „The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”. Płyta i towarzysząca jej trasa promocyjna stanowią do dziś szczyty zjawiska teatralizacji rocka, przy których koncertujący niedawno w Polsce zespół Kiss to naiwne przedszkole.

„Ze wszystkich koncertów obecnej trasy ten pozostanie z nami najdłużej, bo to nie tylko ostatni koncert trasy, ale w ogóle ostatni, jaki kiedykolwiek zagramy” – oświadczył Bowie publiczności 3 lipca 1973 r. w londyńskiej sali Hammersmith Odeon podczas finałowego występu Ziggy Stardust Tour. Tym samym pożegnał się z odgrywaną przez ostatnie kilkanaście miesięcy postacią i przy okazji poinformował swój niczego nieświadomy zespół, że kończy z nim współpracę. Jak po latach wyjaśniał, poczuł się zmęczony wcielaniem się w rolę Ziggy’ego Stardusta, muzyka-kosmity, który miał przynieść...