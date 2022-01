Czy w czerwcu odbędzie się Lednica?

Zaostrza się spór między poznańskimi dominikanami a założonym przez nieżyjącego już o. Jana Górę Stowarzyszeniem Lednica 2000, dotychczasowym współorganizatorem corocznych Ogólnopolskich Spotkań Młodych nad Lednicą. Gdy władze stowarzyszenia zorientowały się, że pominięto je w planowaniu tegorocznej imprezy, oskarżyły dominikanów o „próbę zawłaszczenia Lednicy”. Przypomniały, że Pola Lednickie i wybudowany na nich ośrodek duszpasterski powstały dzięki świeckim sponsorom i współpracownikom o. Góry. Według stowarzyszenia, w 2021 r. dominikanie próbowali zmienić umowę dzierżawy przez stowarzyszenie Pól Lednickich (zawartą do 2027 r.), a gdy to się nie udało, wycofali swoich duszpasterzy i doprowadzili do wydanego przez abp. Wojciecha Polaka zakazu sprawowania w tym miejscu sakramentów.

W odpowiedzi przeor poznańskich dominikanów o. Michał Śliż zauważył, że odpowiedzialność za Spotkania ­Lednickie jako zgromadzenie religijne ponoszą wyłącznie dominikanie.

Wymownym kontekstem sporu jest rozpoczęty niedawno synod poświęcony synodalności, który w zamierzeniu papieża ma uczynić świeckich współodpowiedzialnymi za Kościół. ©℗