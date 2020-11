Czas na ruch

ARTUR SPORNIAK: Napisałeś w mediach społecznościowych, że w „symboliczny czwartek” decyzja Trybunału Konstytucyjnego „zainicjowała rok ’68 w polskim Kościele”. Na co m.in. wskazuje fakt, że „w głosach protestujących jak mantra przewijają się dwa nierozdzielne hasła: Kościół jest PiS-u i Kościół jest mężczyzn”.

KS. JACEK PRUSAK SJ: Analogia nie dotyczy tylko pokazania, że protestujący uznali swoje prawo do określania wyborów życiowych i seksualnych bez pytania o pozwolenie Kościoła. Czy nam się to podoba, czy nie, żyjemy w świecie gloryfikującym wybór, który ma zawsze działać na korzyść jednostek. Nie tylko w postulatach kobiet, ale jeszcze bardziej w protestach ludzi młodych idea wyboru, kim chcę być, i imperatyw „stawania się sobą” zlały się w jedno prawo – „wybór dla wyboru”. Z szerszej perspektywy jest to opóźniony protest przeciwko temu, że w Polsce...