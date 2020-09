Co ma zrobić spowiednik

Franciszek ostrzega księży, żeby nie zamieniali sakramentu przebaczenia w salę tortur. Papieżowi chodzi o los penitentów u niewydarzonych spowiedników. Ale wierzcie mi, torturą dla spowiednika bywają sytuacje, gdy nie może udzielić rozgrzeszenia. Przypomnijmy: w sakramencie pokuty występuje on w imieniu Kościoła. Ci, którzy się tam zjawiają, nie przychodzą, by usłyszeć jego prywatne opinie, ale by pojednać się z Bogiem za pośrednictwem Kościoła. Wynika to z wiary, że to Kościół „administruje sakramentami”. Delegując księdza, ogranicza tę delegację, np. zastrzegając prawo rozgrzeszenia niektórych grzechów dla papieża lub biskupa. Określa też obowiązujące zawsze i powszechnie warunki rozgrzeszenia: wyznanie grzechów ciężkich, które się pamięta, i żal, i wolę poprawy. Bywa tak, że Kościół coś ocenia jako grzech ciężki, a człowiek, wiedząc o tym, nie czuje tak tego. Zwłaszcza kiedy z...