Było dobre

Skończyła się kawa. Filip oparł się kłykciami o kuchenny blat, na którym mieniły się poblaski porannego słońca. Ziewnął przeciągle. Błękitny płomień z biomaszyny lizał dno czajnika. Wciąż nie mógł się przyzwyczaić. Kawa skończyła się półtora roku temu, a jemu nadal jej brakowało.

Od dawna kawa była już tak nieznośnie droga, że pozwalali sobie na nią tylko w weekendy. Ceny rosły bezlitośnie, w miarę jak kolejne plantacje pasa kawowego od Gwatemali, przez Kolumbię, Kenię i Etiopię, po Jawę i Nową Gwineę, od jednego zwrotnika do drugiego, zmieniały się w strawiony słońcem chrust, i jak koncerny desperacko inwestowały majątek w hydroponikę czy zapylanie mikrodronami. Starbucks i Costa obiecywały w kolejnych raportach, że do połowy stulecia przynajmniej 18 do 20 procent plantacji powinno jeszcze istnieć. Nawet kilka lat po Kryzysie, gdy kraje pasa kawowego z powrotem pozwoliły...