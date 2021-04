Boży coming out

Zobaczcie, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec – mówi Jan Ewangelista – abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi – i nimi jesteśmy! (...) Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to okaże, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest”. Zachwycająca perspektywa, ale wygląda na to, że Jan obiecuje to samo, co w Edenie wąż obiecywał Ewie i Adamowi: „Bóg wie, że gdy zjecie ten owoc, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg: poznacie dobro i zło”.

Poznać dobro i zło może według żydowskich komentatorów oznaczać, że Adam i Ewa zapragnęli wejść w kompetencje Boga i stworzyć nowy świat, inny od tego, który stworzył Bóg. Zapragnęli pójść na swoje. Finał tego odejścia dokona się na Golgocie, kiedy ich potomkowie zabiją „kusiciela”: „Wyżsi kapłani oraz faryzeusze zwołali więc Wysoką Radę i zastanawiali się...