Bieg do natury

To część akcji ratowania tego gatunku przed wyginięciem, na którego skraj doprowadziło go kłusownictwo. Zwierzęta wpadły w panikę, wzbudzając popłoch wśród obserwatorów, potem jednak powędrowały w stronę gór na iracko-tureckim pograniczu. Szacuje się, że jedna trzecia z 32 gatunków dzikich zwierząt, którymi handluje się nielegalnie w Iraku, to gatunki zagrożone. ©(P)