Biden wygrał wyścig

Wygraną Bidena tuż przed godziną osiemnastą czasu polskiego ogłosiły dwie amerykańskie stacje telewizyjne CNN oraz FOX News. O ostatecznym wyniku przesądziło zwycięstwo w Pensylwanii, gdzie zliczanie głosów od kilku dni z zapartym tchem śledziła cała Ameryka. Joe Biden zdobył tam 20 głosów elektorskich, co powiększyło pulę zebranych głosów do 273 (do zwycięstwa potrzebnych jest co najmniej 270). Demokrata niedługo później wygrał też w Nevadzie. Trwa jeszcze liczenie głosów w Georgii, Arizonie i Karolinie Północnej, ale nie będzie to miało wpływu na ostateczny wynik wyborów.

Gratulacje prezydentowi-elektowi złożyli światowi przywódcy, a także byli prezydenci USA: Barack Obama, Bill Clinton i Jimmy Carter. Sprawujący jeszcze przez dwa miesiące urząd prezydenta Donald Trump gratulacji rywalowi nie złożył. Jak donoszą amerykańskie media, prezydent dowiedział się o przegranej podczas gry w golfa w Sterling w Wirginii. Sztab Trumpa zapowiada, że będzie kwestionować wyniki wyborów w sądach. Jak donosi CNN, prezydent miał powiedzieć, że to „nie koniec wyścigu”.

Tymczasem pod Białym Domem zebrał się tłum świętujący zwycięstwo Demokraty. Amerykanie świętują w całym kraju m.in. na ulicach Nowego Jorku, Atlanty i Filadelfii. W tym ostatnim mieście w ostatnich dniach było wyjątkowo nerwowo – z jednej strony demonstrowali tam zwolennicy Trumpa, z drugiej zwolennicy Bidena, którzy domagali się w tym kluczowym stanie zliczenia wszystkich głosów.

Ameryka oczekiwała na zwycięstwo Demokraty już w piątek, mając nadzieję, że komisja wyborcza w Pensylwanii zdoła ogłosić ostateczny wyniki w tym stanie. W sobotę nad ranem czasu polskiego Joe Biden wygłosił krótkie przemówienie. W rodzinnym Wilmington w Delaware zapewniał, że wygra wyścig o Biały Dom. Mówił również o priorytetach dla Ameryki: odbudowie gospodarki, pandemii koronawirusa, systemowym rasizmie i ochronie klimatu.

Już jako prezydent-elekt Joe Biden napisał na Twitterze: „Ameryko, jestem zaszczycony, że wybrałaś mnie do przewodzenia naszemu wspaniałemu krajowi. Praca przed nami będzie ciężka, ale obiecuję: będę prezydentem wszystkich Amerykanów – niezależnie od tego, czy głosowaliście na mnie, czy nie”.

Wraz ze zwycięstwem Joe Bidena Amerykanie doczekali się jeszcze jednego doniosłego momentu. Po raz pierwszy w historii wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie kobieta. Będzie nią czarnoskóra senatorka z Kalifornii – Kamala Harris.

Joe Biden wygłosi uroczyste przemówienie w sobotę o ósmej wieczorem czasu wschodnioamerykańskiego, czyli o drugiej w nocy czasu polskiego.

