Bancer Niezłomny

Bancer został skazany na półtora roku prac przymusowych za obnażenie się przed milicjantem. Czyn został zakwalifikowany jako chuligański wybryk, choć sam skazany przekonywał, że był to protest polityczny. W areszcie spędził ponad 5 miesięcy, po podjęciu głodówki (trwała 16 dni), został zwolniony, a na wyrok czekał w domu.

Bancer zapowiadał apelację, teraz informuje, że została odrzucona a wyrok automatycznie się uprawomocnił. Czeka na skierowanie na tzw. chemię. Ta zwyczajowa nazwa wywodzi się jeszcze z czasów zsyłek na roboty do zakładów chemicznych w ZSRR.

Opozycjonista nie wie jeszcze, gdzie dokładnie zostanie zesłany, uważa, że będzie to decyzja stricte polityczną, a cała procedura potrwa nawet półtora miesiąca. – Jedna wielka niewiadoma – mówi i ocenia: – Ale właśnie o to chodzi, by stworzyć atmosferę niepewności i strachu.

O komentarz do sprawy zapytaliśmy Alesia Zarembiuka, z działającej w Polsce opozycyjnej organizacji Dom Białoruski. Zarembiuk uważa, że reżim nie nadąża z represjami. Przywołuje też porwanie samolotu linii Ryanair celem zatrzymania blogera Romana Protasiewicza. – Wszystkie ich metody mają jedno na celu – złamać człowieka. Tylko, że Igor jest niezłomny, co udowodnił głodówką w areszcie.

Zarembiuk uważa że reżim boi się Bancera, bo pokazał, że jest zdolny do wszystkiego. – Nie chcą kolejnej śmierci w więzieniu – mówi i dodaje: Igor swoją determinacją wywalczył sobie karę, na tle innych represji, stosunkowo lekką. Więźniowie polityczni trafiają do kolonii karnych, albo więzień, gdzie są torturowani.

CZYTAJ TAKŻE

ROZMOWA Z IGOREM BANCEREM, białoruskim muzykiem i opozycjonistą: Za to, że gram w zespole punkowym i działam na scenie niezależnej, jestem na czarnej liście >>>