Afganistan: wojna na wiosnę

Walki w Pandższirze wybuchły w pierwszych dniach maja, gdy w dolinie znów pojawili się partyzanci wrogiego wobec talibów Narodowego Frontu Oporu. We wrześniu Pandższir jako ostatni zakątek Afganistanu poddał się po ciężkich walkach rządom talibów. Pokonani miejscowi partyzanci wycofali się do górskich kryjówek, a ich komendanci i polityczni przywódcy wyjechali z kraju, by na wygnaniu przygotować się do wiosennej wojny.

Wiosną, gdy po surowych i śnieżnych zimach znów przejezdne stają się górskie przełęcze, trwające od połowy lat 70. afgańskie wojny ożywają po zimowej przerwie. Przez ostatnie ćwierćwiecze wiosenne natarcia ogłaszali talibowie, walczący z Amerykanami, którzy wylądowali w Afganistanie jesienią 2001, i wspieranym przez nich afgańskim rządem z Kabulu. Tegoroczna wiosna jest pierwszą od lat, gdy to przeciwnicy talibów podnoszą przeciw nim zbrojną rebelię.

