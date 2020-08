Abrakadabra 2020

A jak pandemia, to walka z nią, czyli przeciwdziałanie, a jak przeciwdziałanie, to działanie, a jak działanie, to błędy władz, a jak błędy władz, to pociąganie do odpowiedzialności…

Stop! Polska Zjednoczona Prawica nie po to heroicznie i najlepiej na świecie walczy z wrażym wirusem, żeby jacyś jej funkcjonariusze ponosili odpowiedzialność za szwindle i przewały wynikające ze swojego funkcjonowania. A zatem już wpłynął odpowiedni projekt do laski marszałkowskiej, się z laski marszałkowskiej go wyciągnie i będzie jednocześnie „na zaś” oraz retroaktywnie: „Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione”.

Można? Można! Co się da pod to podciągnąć?...