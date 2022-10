Abp Grzegorz Ryś: Co jest konieczne

Pierwszy przypadek to perykopa o wizycie Jezusa w domu Marty i Marii (Łk 10, 38-42). Marcie, zdenerwowanej zachowaniem siostry, która siadła u stóp Jezusa, by Go słuchać, Jezus odpowiada (nieco inaczej niż przyzwyczaił nas najbardziej popularny przekład): „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele [rzeczy], a tylko jedno jest konieczne (i tak tłumaczy Wulgata: „Unum est necessarium”). Pouczenie, jakie tu otrzymujemy, wydaje się być następujące: Można wykonywać wiele ważnych posług w Kościele (greckie słowo „diakonia” – posługa, jest jednym z najważniejszych słów eklezjalnej rzeczywistości), wszystkie one jednak „wyjdą nam w końcu bokiem” albo wyleją się z nas pretensją (np. o przemęczenie lub osamotnienie, jak w przypadku Marty) – jeśli nam braknie postawy ucznia. Postawa Marii (siedzącej u stóp Jezusa) jest postawą ucznia, a więc kogoś, kto znalazł w...