Życiopisanie. Rozmowa z Filipem Zawadą

KATARZYNA KUBISIOWSKA: Pierwsze skojarzenie ze słowem rodzina?

FILIP ZAWADA: Kalafior. O, widzę, że cię zaskoczyłem.

Zaskoczyłeś.

Kalafior to kwiat, który nie do końca jest uznawany za kwiat, większość myśli, że to warzywo. Poza tym ma w sobie nieskończoność.

Istnieje coś takiego jak zbiór Mandelbrota. Polega na tym, że gdy się rozcina jakąś rzecz, to ta rzecz jest coraz mniejsza, ale identyczna. Powtarza się ten sam, bardzo skomplikowany wzór – fraktale pączkują. W ten właśnie sposób myślę o rodzinie. Jakkolwiek byśmy ją dzielili albo próbowali zniszczyć jej kształt, będzie on identyczny, tylko być może mniej zauważalny. I choć od zawsze rodzina była kwiatem, to często traktujemy ją jak pożywne warzywo. Tak o tym teraz sobie myślę, chociaż na twoje pytanie odpowiedziałem bez zastanowienia.

Po zastanowieniu dalej kalafior?...