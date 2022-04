Zmiany klimatu i ewolucja człowieka

Oddziaływania grawitacyjne innych planet wpływają na kształt orbity i nachylenie względem niej osi obrotu Ziemi. Powoduje to oscylacje klimatu: co 41 tys. lat zmienia się ilość opadów w tropikach, a co 100 tys. lat – ilość energii słonecznej docierającej na planetę. Stąd biorą się regularne zlodowacenia. Naukowcy od dawna podejrzewają, że te zmiany odegrały kluczową rolę w ewolucji człowieka, ale brakowało jednoznacznych dowodów.

Zespół Aleksa Timmermanna ogłosił, że właśnie je znalazł. Badacze przeprowadzili symulację ziemskiego klimatu z ostatnich 2 mln lat i przypatrzyli się występowaniu ludzkich skamieniałości z tego okresu. Najciekawszy wniosek dotyczy naszego gatunku: ponad 300 tys. lat temu w południowej Afryce zrobiło się gorąco i skurczyły się tereny przyjazne do życia. Mieszkający tam ludzie zostali odcięci od innych populacji człowieka – i pod wpływem trudnych warunków wyewoluowali cechy, które w lepszych czasach pozwoliły im rozprzestrzenić się na cały świat.©℗