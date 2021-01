Zgoda Arabów z półwyspu

Zimna wojna na Półwyspie Arabskim trwała prawie cztery lata. Wybuchła zaraz po objęciu przez Donalda Trumpa urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych, a zakończyła się dwa tygodnie przed końcem jego panowania. Jankes, choć nie był w wojnie stroną, miał w niej wielki udział.

Propozycja nie do odrzucenia

Zaprzysiężony w styczniu 2017 r. Trump w swoją pierwszą, prezydencką podróż zagraniczną postanowił wybrać się właśnie na Półwysep Arabski i Bliski Wschód, w odwiedziny do tamtejszych najwierniejszych i najważniejszych sojuszników Ameryki – Arabii Saudyjskiej i Izraela. Dopiero stamtąd pojechał dalej, do Brukseli, Watykanu i na Sycylię. Dwa tygodnie po wizycie Trumpa w ojczyźnie islamu Arabia Saudyjska, a także jej sojusznicy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu oraz Egipt złożyły Katarowi propozycję nie do odrzucenia.

Przedstawiły listę ponad tuzina...