Zamilkł głos Irańczyków

Chorował od dawna. Cztery lata temu ogłosił, że od piętnastu lat cierpi na nowotworową chorobę nerek. Leczył się w kraju i za granicą. W styczniu 80-letni pieśniarz poddał się operacji. Ponoć udanej, ale ze szpitala wypisano go dopiero w sierpniu. 5 października trafił jednak do niego ponownie, i to od razu na oddział intensywnej terapii.

Zmierzch

Na wieść o tym od wtorku na ulicach wokół szpitala Dżam zaczęły się zbierać tysiące jego wielbicieli –ludzi starszych, którzy pamiętali go jeszcze z występów w radiu i telewizji, a także młodszych, którzy znali go już tylko z nagrań. Modlili się za niego, śpiewali jego pieśni, zwłaszcza tę najsławniejszą, odę o „Ptaku wolności”, „Morgh-e Sahar”, o zawiedzionych nadziejach ludzi, którzy pragnęli wolności, a zostali zniewoleni jak ptaki trzymane w klatkach dla ozdoby. Na koncertach śpiewał ją zwykle jako...