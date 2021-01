Wyjątkowy Orszak Trzech Króli w Łodzi

Z powodu pandemii Orszaki Trzech Króli wyglądały w tym roku inaczej niż zwykle. Były to raczej mini-orszaki, gry miejskie lub po prostu kolędowanie w kościołach transmitowane online. Archidiecezji łódzkiej udało się jednak osiągnąć coś wyjątkowego: dzięki zmienionej formule w orszaku uczestniczyło w tym roku więcej osób niż w latach minionych. Przybrał on bowiem formę akcji charytatywnej, w której wzięło udział około 6 tys. osób.

Wirtualną odsłonę orszaku zainicjował abp Grzegorz Ryś jeszcze przed Bożym Narodzeniem, namawiając do śpiewania kolęd i zbierania darów dla dzieci z hospicjum i Domu Samotnej Matki. W nagraniu sam wystąpił w stroju góralskim i zaśpiewał kolędę. „Możemy zrobić coś, co jest istotą tego orszaku i celem przeżywania tego święta, czyli towarzyszenie trzem mędrcom, którzy Jezusowi przynoszą dary” – wyjaśniał łódzki metropolita. Do wirtualnego kolędowania dołączyli m.in. Golec uOrkiestra, Zakopower, Darek Malejonek oraz aktorka Olga Bończyk. Zebrano 289 tys. zł – kwota ta prawie trzykrotnie przekroczyła zamierzoną. Pieniądze pozwolą na kompleksowe wyposażenie trzech nowych stanowisk w hospicjum specjalizującym się w opiece nad dziećmi z trudnością w oddychaniu. Zebrano także 5 tys. paczek z darami dla Domu Samotnej Matki.

Orszak w formie konwoju ciężarówek z darami udał się w oba miejsca. W postacie trzech króli wcielili się abp Grzegorz Ryś, bp Jan Cieślar z Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz bp Marek Izdebski z Kościoła ewangelicko-reformowanego (na zdjęciu). ©℗