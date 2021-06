Wprowadzenie

Przeszło dwa lata temu, anonsując nasz projekt „Wielkie Pytania na nowo”, podkreślaliśmy, że jest on niezwykle potrzebny w świecie ogarniętym światopoglądowymi wojnami. Prowadzone w przestrzeni publicznej dyskusje, podporządkowane zazwyczaj (zdecydowanie zbyt często) doraźnym celom politycznym, zmieniają nasze nastawienie wobec rzeczywistości, czyniąc nas obojętnymi na wiele jej aspektów. Doszliśmy do wniosku, że należy przeciwdziałać tym procesom, zadając ważne pytania naukowe i filozoficzne. Naszym celem było przeniesienie rozmowy na inny poziom, przyjęcie innej perspektywy, zmiana sposobu prowadzenia debaty.

Działaliśmy na kilku obszarach. Przede wszystkim publikowaliśmy specjalne dodatki do „Tygodnika Powszechnego”, w których ukazywały się artykuły wybitnych specjalistek i specjalistów. Wśród omówionych zagadnień znalazły się: matematyka, sztuczna inteligencja, kultura, teoria wszystkiego, idea Boga, pandemia, mózg, język oraz moralność. Poza tym przestrzenią namysłu były organizowane przez nas cykliczne wykłady, warsztaty czytelnicze oraz wydarzenia, które włączyliśmy do programu dwóch naszych festiwali: Conrada i Kopernika.

Państwa reakcje – nie tylko afirmatywne, ale też polemiczne – skłaniają nas do rozwijania tego projektu. Dołożymy wszelkich starań, by nasza współpraca z Fundacją Templetona była kontynuowana. Jest jeszcze wiele istotnych pytań, które należy zadać dziś na nowo, by za ich pomocą zwrócić uwagę na ważne zjawiska i problemy, a także stymulować zmianę sposobu komunikacji w przestrzeni publicznej. ©℗