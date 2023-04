Wizyta Zełenskich w Polsce: to było spotkanie z przyszłością

Rozczarowanie mogli odczuć ci, którzy po wizycie Wołodymyra i Ołeny Zełenskich w Polsce spodziewali się więcej – więcej konkretów czy jeszcze mocniejszych słów. Jeśli faktycznie oczekiwaliśmy więcej, to dlatego, że sami, w minionych kilkunastu miesiącach, wysoko zawiesiliśmy poprzeczkę (również sobie). Po 24 lutego 2022 r. wykonaliśmy na rzecz Ukrainy – jej obrońców i tych, którzy szukają u nas schronienia – tak wielką pracę, że trudno sobie wyobrazić, co jeszcze mogłoby dziś się zdarzyć (w warstwie politycznych deklaracji i gestów, jak i twardych faktów), żeby to przebić. My, czyli polskie państwo, społeczeństwo obywatelskie, a często też my jako jednostki.

W lutym 2022 r., gdy zaczęła się rosyjska inwazja, pisaliśmy w tym miejscu: „Ukraina walczy. Nie wiemy, co przyniosą najbliższe dni. (...) Tak, boimy się. Nierozsądnym byłoby się nie bać i strach jest dziś czymś normalnym...