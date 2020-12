Wieczny kandydat

Gdy w słoneczne majowe popołudnie w 2018 r. nad jeziorem Prespa podpisywano porozumienie między Macedonią a Grecją, macedoński premier Zoran Zaew miał powody do dumy. Trwający prawie trzy dekady konflikt, który był główną przeszkodą w integracji Macedonii z Unią Europejską i NATO, został zakończony.

Ceną była zmiana nazwy państwa, które miało się teraz nazywać Macedonia Północna. Udało się natomiast ochronić język i tożsamość: Grecy zaakceptowali używanie określeń „język macedoński” i „Macedończycy”. A że rok wcześniej odsunięto też od władzy prawicową VMRO–DPMNE, ugrupowanie o skłonnościach autorytarnych, to – jak wspomina dziś w rozmowie znajomy ze Skopje – Macedończycy wreszcie mogli we własnym kraju swobodnie oddychać i wierzyć, że droga do Unii stoi przed nimi otworem.

Dziś po tamtej radości nie ma śladu, dominuje złość i rozgoryczenie. Rozpoczęcie negocjacji...