Gdy zmysły dostarczają rwącego strumienia wrażeń, trudne – jeśli w ogóle możliwe – jest oczyszczenie umysłu, poddanego takiej powodzi.

NIL Z ANCYRY

Choć nie mam takiej mocy, by powstrzymać to, co dzieje się na zewnątrz, to jeśli zdołam powściągnąć swój umysł – cóż jeszcze pozostanie do powściągnięcia?

ŚANTIDEWA