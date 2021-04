Nie uznajemy tego, co się nam zdarza, za ciężkie, bolesne czy nie do zniesienia. Rozumiemy, że wszystko to, co ludzkie, zwycięża się cnotami, które są w nas.

PRZYPISYWANE ANTONIEMU WIELKIEMU



634518e6-8724-418a-8eec-aeacbaea7009.jpg

Z niewzruszonym umysłem skażę klęskę na gorycz porażki.

ŚANTIDEWA