Watykan zaskakuje: powściągliwa reakcja na zniesienie prawa do aborcji w USA

Odrzucenie prawa federalnego zezwalającego na aborcję i blokującego zakazy stanowe wywołało euforię wśród dużej części amerykańskich katolików. Powściągliwa reakcja Watykanu na to wydarzenie, a zwłaszcza milczenie Franciszka, nie uszła więc ich uwagi. Do skomentowania decyzji, o którą amerykańskie grupy pro-life walczyły blisko pół wieku, papież miał idealną okazję – dokładnie w tym czasie, gdy w Waszyngtonie uchylano precedensowy wyrok w sprawie Roe v. Wade z 1973 r., w Rzymie odbywał się X Światowy Kongres Rodzin: podczas kończącej go mszy Franciszek wygłaszał homilię, jednak ani słowem nie odniósł się do wydarzeń za oceanem.

Watykan: obrona życia nienarodzonego to także zapewnienie odpowiedniej edukacji seksualnej

Jedyną jak dotąd oficjalną reakcją Watykanu, jest więc oświadczenie Papieskiej Akademii Życia, opublikowane 24 czerwca. Nie znajdziemy w nim...