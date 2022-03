Ucieczka i oczekiwanie. Co dzieje się na polskim pograniczu

Wydłuża się sznur samochodów czekających na wjazd do Polski przez przejście Krościenko–Smolnica – już wczoraj wieczorem sięgał położonego ok. 20 kilometrów od granicy Chyrowa. Docierający do Polski ludzie mówią o ponad dobie oczekiwania, ale dziś czas ten może już być znacznie dłuższy.

W położonych wzdłuż drogi wsiach, Starawie i Kormanach, władze zaadaptowały budynki administracji na tymczasowe punkty pomocy. Żołnierze i służby porządkowe pilnują, aby co kilka kilometrów w kolejce były przerwy – specjalne śluzy, umożliwiające szybszy przejazd konwojów lub karetek. W weekend spadł śnieg, ludzie gromadzą się przy koksownikach. W wypełnionych do ostatniego miejsca samochodach osobowych nocą spać trudno – przeszkadzają hałas i światła aut jadących z naprzeciwka.

ATAK NA UKRAINĘ | CZYTAJ NA BIEŻĄCO W SERWISIE...