Trudne czasy dla Pokojowych Noblistów

Birmańskie wojsko, które rządzi prawie przez cały czas niepodległego istnienia państwa od 1948 roku, dokonało w tym tygodniu kolejnego przewrotu i odebrało władzę Aung San, która stała się symbolem oporu przeciwko dyktaturze.

Przypadki Aung San

Właśnie za tę niezłomność i walkę bez odwoływania się do przemocy w 1991 roku przyznano jej Pokojową Nagrodę Nobla. Pokojowa wojna, którą Birmanka wytoczyła tyranom w generalskich mundurach, zakończyła się jej wygraną, bo w 2010 roku, wobec kłopotów gospodarczych i ostracyzmu, wojskowi zgodzili się złożyć władzę. Swoje ustępstwa obwarowali całą litanią warunków sprowadzających się głównie do tego, by zastrzec sobie nietykalność zdobytych dzięki władzy majątków oraz zachować wpływ na najważniejsze decyzje w polityce. W tym celu przywłaszczyli sobie monopol na obsadzenie wszystkich resortów związanych z przywilejem użycia...