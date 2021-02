Pucz w Birmie

Wojskowi zamachowcy przystąpili do działania w poniedziałek o świcie. Ich przywódcy podjęli decyzję o przewrocie, by nie dopuścić do otwarcia parlamentu, który został wybrany na początku listopada w wolnych wyborach. Termin pierwszej sesji wyznaczono właśnie na poniedziałek.

Listopadowe wybory zakończyły się bezapelacyjnym triumfem Narodowej Ligi na rzecz Demokracji i jej przywódczyni Aung San Suu Kyi, dziedziczki politycznej dynastii od lat ucieleśniającej sprzeciw Birmańczyków wobec tyranii. Przetrzymywana przez długie lata w areszcie domowym, Aung San ostatecznie pokonała mundurowych dyktatorów, a kiedy ci, dziesięć lat temu, w zamian za nietykalność zdobytych majątków i zapewnione konstytucją gwarancje bezpieczeństwa i utrzymania politycznych wpływów (m.in. czwartą część wszystkich mandatów poselski i monopol na obsadzenie ministerstw obrony, spraw wewnętrznych i...