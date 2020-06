To nie fejk (z napisami)

Maciej Sawicki: Miasta. Gminy. I wsie. Miliony ludzi. Mnóstwo ważnych tematów. I jeden. Wspólny. Cel.

Duda Andrzej: Ja kandyduję po to, żeby nikt nas o pięć lat nie cofnął.

Spontaniczne Pacholę (lat 5): Dziękuję za 500 plus!

Maciej Sawicki: Duma. Godność.

Duda Andrzej zabija komara na szyi Dudy Agaty.

Maciej Sawicki: Szacunek. Historia i Tradycja.

Góralska konnica stoi w gotowości, ciesząc się na galop w kierunku Prezydenta.

Uciekinier z Zachodu: Cieszymy się, że jest taki porządny prezydent jak Pan. Jesteśmy uszczęśliwieni, bo to, cośmy przeżyli w ogóle na Zachodzie… to wszystko po kolei… wiadomo jak jest.

Muzyka westernowych janczarów wzmaga się, wzbogacona o cymbały.

Maciej Sawicki: Odpowiedzialność.

Duda Andrzej w szczerym polu, za nim wszyscy rolnicy.

Wszyscy Rolnicy: Wszyscy rolnicy są za Panem!

Maciej Sawicki: Wiarygodność.

Duda Andrzej kroczy wśród spieszonej konnicy góralskiej. Cięcie. Na tle mostu wiszącego.

Ten, Który Przetrwał i Dał Radę: Bardzo mi Pan pomógł.

Duda Andrzej: Jak Państwo przetrwaliście?

Ten, Który Przetrwał i Dał Radę: Daliśmy radę, ale w dużej mierze dzięki, dzięki, dzięki Panu, tak to sobie musimy otwarcie powiedzieć.

Maciej Sawicki: Dotrzymywanie słowa. Pięścet plus. Trzysta plus. Dwieście puls. Sto plus...

Andrzej Duda (mokry): Mam kontynuować czy mam przerwać?

Cymbały cichną.

Andrzej Duda (ciągle mokry): Mam kontynuować czy mam przerwać?

Cisza.

Andrzej Duda: Kontynuować?

Cisza.

Maciej Sawicki: Wspierają go artyści, naukowcy oraz sportowcy.

Zbliżenie na kierowcę rozwojowego Orlen.

Kierowca Rozwojowy Orlen: Przed epidemią zamieniliśmy kilka słów na luzie. Dla mnie rozmawianie z prezydentem Polski Na Luzie nie jest codziennością.

Zbliżenie na Dudę Andrzeja na luzie. Slow motion.

Maciej Sawicki: Dzięki jego polityce Polakom żyje się lepiej niż pięć lat temu.

Zbliżenie na Polaka w okularach Armani, który nagle zaczyna mówić.

Gazeta Polska Codziennie Armani: To się odczuwa we własnym portfelu.

Cięcie. Panoramowanie na Polskę jak długa i szeroka.

Maciej Sawicki: Na południu, północy, wschodzie i zachodzie Polski gromadzą się tłumy Polaków, z dumą pokazując swoje poparcie, bo wiedzą, o co toczy się gra.

Swojski Duda na tle sprawdzonych wąsatych górali.

Andrzej Duda: Nasze wartości są dobre, najlepsze i sprawdzone.

Maciej Sawicki: Nikt nie jest pomijany, niezależnie skąd pochodzi i gdzie mieszka.

Duda Andrzej rozkłada ręce do lotu, jednocześnie kiwając główką. Muzyka narasta.

Telewizja Polska. Maciej Sawicki. Warto. Zapamiętać. To. Nazwisko.