Tłumacz, czyli przewodnik

­Przyznaną jak najsłuszniej, choć na pozór niełatwo znaleźć punkty łączące patrona nagrody z jej tegorocznym laureatem. Na pozór, bo jeden punkt jest oczywisty: obaj to humaniści najwyższej próby, traktujący kulturę jako spójną całość, umiejący czytać równie wnikliwie rozmaite jej dziedziny i piętra.

W posłowiu Dariusz Czaja zauważa: ­„Powiedzmy sobie ­szczerze – Ireneusz Kania nie powinien istnieć w przyrodzie. A jednak istnieje. Jest wybrykiem natury, błędem w systemie, wyłomem w taksonomii”. Oczywiście podziwiamy jego poliglotyzm, pamiętajmy jednak, co ­Władysław ­Konopczyński napisał o królu Michale ­Korybucie Wiśniowieckim – że znał osiem ­języków, ale w żadnym z nich nie miał nic ­ciekawego do powiedzenia. W przypadku Ireneusza Kani chodzi przecież nie tylko o samą znajomość ponad dwudziestu języków z kilku rodzin (choć we mnie na przykład budzi ona podziw zabobonny),...