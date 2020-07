Taki miły klubik

Piętnaście lat temu przy Starym Moście, który łączy centrum Bratysławy z Petržalką – jedną z najgęściej zaludnionych dzielnic mieszkaniowych w Europie – stał sobie stadion piłkarski. Grała na nim Artmedia: mały klub, który na początku stulecia wzleciał tak wysoko – i upadł tak boleśnie – jak żaden przed nim.

Mecz najgenialniejszy

Kiedy pytam troje przechodniów o ten stadion, wszyscy wskazują właściwą drogę, choć obecnie to pole zarośnięte chwastami. Do dziś pamięta się też, że w sezonie 2005-06 Artmedia jako druga drużyna ze Słowacji awansowała do Ligi Mistrzów – i jako pierwsza wygrała tam mecz. Że ograła europejskie marki: FC Porto, Partizana Belgrad i Celtic Glasgow. Tę ostatnią drużynę upokorzyła u siebie wynikiem 5:0. Pamięta się o tym, choć Artmedia już nie istnieje, a jej następczyni FC Petržalka błąka się po drugiej lidze.

Gdy w lipcu 2005 r. Artmedia...