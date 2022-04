Szkoła nierówności

Ignorowanie możliwości oraz potrzeb dzieci uchodźczych może prowadzić do nierówności (…), dyskryminacji oraz ograniczania ich wolności i praw” – napisał do ministra edukacji i nauki rzecznik praw obywatelskich. Marcin Wiącek nawiązał do decyzji, zgodnie z którą ukraińscy uczniowie przyjęci do podstawówek będą zdawać egzamin ósmoklasisty (24-26 maja) na niemal identycznych zasadach co uczniowie polscy. A to – w związku z gorszą znajomością języka – zmniejszy ich szanse podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Wcześniej przeciw egzaminom – także maturalnemu – w formule nieuwzględniającej w wystarczającym stopniu możliwości młodych Ukraińców protestowały organizacje pozarządowe. W „TP” szef Społecznego Towarzystwa Oświatowego Zygmunt Puchalski komentował, że nowe przepisy są upokarzające i nieludzkie.©℗

