Szeregowiec Chowles: rosyjska elita w okopach

Burzę wywołał Jewgienij Prigożyn, główny herszt najemników z Grupy Wagnera, który ujawnił, że syn ważnej osoby z politycznego establishmentu walczył przeciw Ukrainie w szeregach wagnerowców. Potem powstała wielka fala domysłów: czy naprawdę tak było? A jeśli to zmyślenie – czemu ma służyć?

Prigożyn na swoim kanale w Telegramie w prostych żołnierskich słowach opowiedział o tym, jak z całej elity tylko jeden człowiek zachował się honorowo: latem ubiegłego roku Dmitrij Pieskow poprosił go o przyjęcie syna do Grupy Wagnera i wysłanie na front. „Służył absolutnie normalnie. Był zwykłym artylerzystą, po kolana w błocie, gównie, w załodze systemu Uragan” – zapewniał Prigożyn.

Burzliwa młodość

W pierwszym momencie zaskoczone widocznie komunikatem Prigożyna prokremlowskie media nie podjęły tematu. Pierwsza ocknęła się „Komsomolskaja Prawda”, najbardziej poczytny dziennik. Wskazany przez głównego wagnerowca bohater udzielił wywiadu, w którym potwierdził, że przez pół roku walczył w Donbasie: „Spełniłem swój obowiązek. Otrzymałem medal Za Męstwo. Przybrałem piękne rosyjskie nazwisko, nie ujawnię go, bo jeszcze może się przydać. Wiem, że ojciec jest ze mnie dumny”.

Nikołaj Pieskow vel Chowles urodził się w 1990 r., jest najstarszym synem Pieskowa z pierwszego małżeństwa. Jego matką jest wnuczka marszałka Siemiona Budionnego, Anastasija Budionna. Nikołaj od końca lat 90. mieszkał w Wielkiej Brytanii, dokąd przeniosła się jego matka. Nie ukończył szkoły średniej. Został skazany na 10 miesięcy (w zawieszeniu) za rabunek – napadł na nastolatkę, której odebrał telefon komórkowy. Niedługo potem otrzymał już realny wyrok – 15 miesięcy pobytu w więzieniu dla młodocianych przestępców za to, że wraz z kolegami pobił i okradł nastolatka. Używał nazwiska ojczyma – Chowles.

W Moskwie, dokąd wrócił w 2011 r., zamieszkał w luksusowym apartamencie w centrum miasta. W 2012 r. zatrudnił się w tubie propagandowej RT, ale po dwóch miesiącach zrezygnował lub z niego zrezygnowano z powodu braku odpowiednich kwalifikacji. Potem dzięki protekcji otrzymał lukratywną posadkę w firmie Fight Nights. Od 2015 r. nie miał już żadnej pracy, mimo to szastał forsą i jeździł z zawrotną prędkością zawrotnie drogimi autami.

Bujnej młodości Nikołaja przyjrzała się w 2017 r. Fundacja Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego, która ujawniła odsiadywanie wyroku w Anglii i fakt, że Chowles ma 116 niezapłaconych mandatów za łamanie przepisów, głównie przekraczanie prędkości. Nikołaj nazwał śledztwo Fundacji Nawalnego „jednym wielkim koszmarem i prowokacją”. To jeszcze nie wszystko: dziennikarze śledczy portalu „The Insider” ustalili, że w styczniu 2014 r. Nikołaj pobił swoją babkę, 70-letnią Inesę Budionną. Policja wszczęła postępowanie, które zostało umorzone po tym, jak starsza pani oznajmiła, że nie ma do wnuka pretensji.

Inny poziom

Ponownie o Nikołaju zrobiło się głośno we wrześniu 2022 r. po ogłoszeniu przez Putina „częściowej mobilizacji”. Współpracownik Nawalnego Dmitrij Nizowcew zadzwonił do syna Pieskowa i – podając się za człowieka z wojskowej komendy uzupełnień, zapytał, czy jest on gotów walczyć w Ukrainie. Indagowany odparł, że nie ma zamiaru zgłaszać się: „Jeśli trzeba będzie bronić ojczyzny, to zapewniam, że będę z wami”. Dodał, że jeśli dzwoniący zdaje sobie sprawę z tego, z kim rozmawia, to powinien wiedzieć, że on takie sprawy załatwia „na innym poziomie”.

I oto mamy ten „inny poziom” – Prigożyna ogłaszającego, że Pieskow junior służył pół roku jako zwyczajny szeregowiec. Komunikat o heroizmie bananowego synalka nie trafił do przekonania ani turbopatriotom, ani niezależnym obserwatorom. Dziennikarze wyciągnęli, że w czasie, gdy Nikołaj rzekomo przebywał w Donbasie, jego tesla dwu- czy trzykrotnie została wyhaczona przez uliczny monitoring z powodu przekroczenia prędkości. Walecznych czynów artylerzysty nie potwierdził na razie żaden z wagnerowców – ewentualnych towarzyszy broni.

Za to jeden z naczelnych kremlowskich ekspertów ds. geniuszu politycznego przywódcy i jego otoczenia, politolog Siergiej Markow, chciał się w potwierdzaniu służby latorośli Pieskowa jak najszybciej zasłużyć: w mediach społecznościowych zamieścił fotografię przedstawiającą młodego człowieka w mundurze, składającego przysięgę. Zdjęcie Markow opatrzył patetycznym podpisem: „Nikołaj Pieskow, syn Dmitrija Pieskowa. Walczył na froncie z faszyzmem w szeregach Grupy Wagnera. Teraz to się stanie popularne w rosyjskiej elicie”.

Biedny ekspert tak się spieszył, że nie sprawdził, kogo naprawdę przedstawia to zdjęcie. A był na nim uwidoczniony syn… byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Zdjęcie prześmiewczo podpisane nazwiskiem Pieskowa opublikował jeden z blogerów, a Markow dał się złapać na lep. Kiedy się zorientował, usunął wpis. Ale było za późno: tekst stał się ulubionym memem w rosyjskim segmencie mediów społecznościowych, podpisywano nim kadry z popularnych filmów, np. Arnolda Schwarzeneggera, czy karykaturę Putina przedstawionego jako psa.

We wzmiance Markowa warto zwrócić uwagę na znamienne zdanie: „Teraz to się stanie popularne w rosyjskiej elicie”. Prigożyn w swoim zapalczywym wystąpieniu w Telegramie wykrzykiwał: „Elity robią w gacie ze strachu przed własnym narodem. Robotniczo-chłopska armia walczy, a oni cieszą się życiem”. I podał w tym kontekście jeden jedyny świetlany przykład młodego Pieskowa.

„Bardzo możliwe, że Prigożyn sam wymyślił tę bajkę. Może przyszedł mu do głowy pomysł sprzedawania przedstawicielom elity odpustów (czegoś w rodzaju certyfikatów udziału w wojnie)” – pisze w portalu Grani.org Dmitrij Gałko. Może chodzić o coś jeszcze: „>Syn Pieskowa< to kampania reklamowa wiosennego poboru i werbunku na front ochotników. Widocznie władze nie mają pewności, że bat w postaci elektronicznych powiadomień może zadziałać. Trzeba było wybić z rąk tych, którzy chcą się uchylić od służby, argument, że naród wojuje, a dzieci elity nie. Otóż wojują >po kolana w błocie, gównie<. I syn Pieskowa, szeregowiec Chowles, świetnie się nadaje do takiej kampanii”.

Pozostaje jeszcze pytanie, dlaczego waleczny Pieskow wybrał wagnerowców, a nie legalną armię, której głównodowodzącym jest Putin. Grupa Wagnera to szemrani najemnicy, bez oficjalnego statusu. Wersja z wysłaniem bananowego Nikołaja na front rozłazi się w tak wielu miejscach, że za chwilę zostaną z niej tylko smętne strzępki.