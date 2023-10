Zmiany w Grupie Wagnera: to już jej koniec czy dopiero nowy początek?

Rzecznik Kremla spieszy z informacją, że Troszew obecnie pracuje w ministerstwie obrony. Jego zwierzchnikiem ma być wiceminister Jewkurow. Nieprzypadkowo. Jewkurow był obecny w Rostowie nad Donem podczas jednodniowego zajazdu wagnerowców, rozmawiał wtedy z Prigożynem. Jaką rolę miał wtedy do odegrania? To, jak i wiele innych okoliczności buntu, pozostaje niewyjaśnione. Wiadomo natomiast, że po śmierci Prigożyna Jewkurow obleciał w Afryce wszystkie miejsca, gdzie zaangażowani byli wagnerowcy. Być może robił remanenty.

Obecność Jewkurowa na spotkaniu z Putinem jest jasnym sygnałem dla reszty rozproszonych wagnerowców: chłopaki, prezydent wyciąga do was pomocną dłoń, już nie uważa was za zdrajców, chce przytulić do łona, możecie dalej walczyć, ale w ramach struktur podporządkowanych ministerstwu obrony.

Czy ten pomysł się sprawdzi? Korespondent wojenny BBC Paweł Aksionow zauważa: „Kolejna próba utworzenia – czy też odtworzenia – prywatnej firmy militarnej w ramach struktury państwowej jest sprzeczna z istotą Grupy Wagnera i jej rolą w wojnie. Poprzednia próba zmuszenia najemników do podpisywania kontraktów z ministerstwem obrony (o czym pisałam w blogu 17 mgnień Rosji) zakończyła się buntem i marszem Wagnera na Moskwę, a ostatecznie zaowocowała wyeliminowaniem dowódców Grupy. Najemnicy nie zamierzali grać wedle państwowych reguł. (…) Woleli grać bez reguł: wolni od podporządkowania instytucjom państwowym, wolni od odpowiedzialności, wolni od biurokracji”. Prigożyn wprowadził nawet własny kodeks karny, pozwalający wagnerowcom na wymierzanie „sprawiedliwości”, np. egzekucje zdrajców młotem kowalskim. Jeżeli Troszewowi uda się sformować nowe oddziały, to zostaną one wcielone do armii. Jeżeli się uda, bo…