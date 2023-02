Stawiszyński: Kultura manipulacji

Kansas. Pies zastrzelił mężczyznę w ­samochodzie”. Oto autentyczny nagłówek, zamieszczony bynajmniej nie w jakimś łaknącym taniej sensacji tabloidzie, lecz w internetowej wersji jednego z najbardziej zasłużonych i poważanych tytułów prasowych w Polsce.

Nie da się ukryć, takie dictum przywodzi natychmiast na myśl scenę rodem z niekoniecznie wysokobudżetowego horroru. Na przykład: obdarzony niebywałą inteligencją brytan, wirtuozersko manewrując zupełnie wszak przez ewolucję nieprzystosowaną do obsługi rewolweru łapą, oddaje kilka śmiertelnych strzałów w kierunku jegomościa w kowbojskim kapeluszu (no, chyba że brytan jest zmutowany, dajmy na to, wskutek kontaktu z jakimiś radioaktywnymi substancjami – wtedy, rzecz jasna, jego przemieniona kończyna idealnie pasuje do spustu). Albo: pod wpływem chaotycznej sekwencji sprowokowanych przez człowieka procesów biologiczno-...