Śmierć niedowiarka

Z najgłębszym żalem muszę powiadomić was wszystkich, że dziś, nad ranem, straciliśmy naszego dzielnego przywódcę, prezydenta Johna Pombe Magufuliego” – zakomunikowała w telewizyjnym orędziu pani wiceprezydent Samia Suluhu Hassan. Ogłaszając śmierć prezydenta, oznajmiła, że przyczyną była choroba serca.

Prezydent kontra wirus

W Tanzanii i całej wschodniej Afryce od tygodni huczy jednak, że Magufuli może i niedomagał na serce, ale do grobu wpędził go COVID-19, którego istnieniu długo zaprzeczał. Tanzańska opozycja twierdzi, że Magufuli, którego po raz ostatni widziano publicznie w ostatni weekend lutego, zaraził się wirusem i wyjechał na leczenie do kenijskiego Nairobi. Wrócił do kraju, ale szybko mu się pogorszyło i umarł w szpitalu w Dar es Salaam. Na początku roku z powodu zakażenia wirusem umarł szef jego kancelarii John Kijazi, prezydent zaraził się najpewniej od...