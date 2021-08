Skąd tyle energii u małych dzieci?

Badacze porównali wyniki pomiaru tempa metabolizmu ponad 6 tys. osób w wieku od 8 dni do 95 lat. Okazało się, że małe dzieci biją na głowę nie tylko dorosłych (o ok. 50 proc.), ale nawet nastolatków i kobiety w ciąży. Wysokie tempo metabolizmu utrzymuje się do 5. roku życia, potem zaczyna spadać, by ustabilizować się u 20-latków. Po 60. urodzinach znowu się zniża – w efekcie 90-latkowie potrzebują 26 proc. energii mniej na każdy kilogram masy ciała niż młodzi dorośli.

Za zwiększone zapotrzebowanie na energię odpowiada rozwijający się mózg. Poczynione ustalenia mogą być ważne nie tylko ze względów dietetycznych – od tempa metabolizmu zależy także dobór odpowiednich dawek leków. ©℗