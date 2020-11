Sędzia last minute

Był to intensywny dzień na finiszu jego kampanii o reelekcję. Po serii wieców w Pensylwanii Donald Trump wrócił do Białego Domu i poprowadził ceremonię zaprzysiężenia nowej sędzi. Już po godzinie 21 czasu waszyngtońskiego niezmordowany uśmiechał się do kamer i przekonywał, że zaprzysiężenie Amy Coney Barrett to „doniosły dzień dla Ameryki, konstytucji Stanów Zjednoczonych i dla uczciwych oraz bezstronnych rządów prawa”.

Tracący w sondażach prezydent powinien być może dodać, że to doniosły dzień także dla niego. Bo nawet jeśli przegra wyścig o Biały Dom – ten numer „Tygodnika” zamykaliśmy w chwili, gdy wyniki wyborów prezydenckich z wtorku 3 listopada nie były jeszcze znane – nominacją tą zacementował ideowy układ sił w głównej instytucji wymiaru sprawiedliwości w USA. I to na tydzień przed wyborami.

Po dołączeniu Amy Coney Barrett do Sądu Najwyższego przewaga sędziów o...