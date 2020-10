Rozmowy na czasie: Tomasz Stawiszyński "O zatrzymaniu czasu"

Z każdą kolejną dekadą nasza cywilizacja przyspiesza. Tempo zmian już dawno przekroczyło możliwości percepcyjne wielu ludzi, co ma poważne konsekwencje dla funkcjonowania zarówno jednostki, jak i całych wspólnot.

Czy da się przerwać to zamknięte koło pośpiechu i stresu? Oczywiście – każdy z nas ma na ten temat teorie, pomysły, a nawet marzenia. Gorzej jednak z ich realizacją. A bez tego grozi nam tylko narastanie rozpaczy.

Pandemia to dziwny czas – bardzo intensywny, groźny, budzący lęki, ale to jednocześnie zupełnie nowe doświadczenie zatrzymania, zwolnienia tempa. „The time is out of joint”, pisał Szekspir. Czas faktycznie wypadł ze swoich kolein. Czy będzie to stan przejściowy, który wkrótce zniknie bez śladu? A może coś, co już na zawsze zrewolucjonizuje nasz świat? Czas pokaże.

Rozmowa dostępna TUTAJ>>>