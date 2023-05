Rosyjska rakieta w krzakach? Polacy: nic się nie stało

Okazuje się, że w kraju, w którym każdy wie wszystko, nikt nie wie, gdzie spadła rakieta. Dziwi oszczędność komentarzy tych, którzy zawsze, przy najmniejszej okazji kompulsywnie dzielą się swoją rozległą wszechwiedzą. ­Proszeni i nieproszeni.

Weźmy M. Morawieckiego, który w dowolnej sprawie wygłasza dowolnie niemądre przemówienia, w tej akurat mówił mało i bardzo mądrze. Premier RP oświadczył, że nic o rakiecie manewrującej, mogącej przenosić ładunek nuklearny, sorki, ale nie wiedział, aż się dopiero co dowiedział, po wielu miesiącach, od jadącego konno znalazcy. Jest to klimat jakby westernowy. Ale jest to western, którego akcja toczy się zdecydowanie na wschodzie. Można rzec nawet, że jest to wschód w każdym sensie, od dosłownego po umysłowy i paraboliczny. Jest to jakby „Lemoniadowy Joe” oglądany w klubie dyskusyjnym ministra P. Glińskiego, jeżeli jeszcze ktoś pamięta tę...