Kolejna rosyjska rakieta nad Polską. Czy jesteśmy bezpieczni?

Wojskowi wciąż nie powiedzieli nam wszystkiego o najnowszym incydencie, wydaje się jednak, że tym razem wyciągnięto wnioski z poprzednich (zwłaszcza wpadce spod Bydgoszczy) i wszystkie procedury zadziałały. Od wybuchu wojny NATO-wskie systemy wczesnego ostrzegania AWACS na bieżąco śledzą sytuację na ukraińskim niebie, zaglądając głęboko nawet na terytorium Rosji. Dzięki temu już w nocy z 27 na 28 grudnia Sojusz wiedział, że Rosjanie szykują duży atak. Około trzeciej nad ranem 28 grudnia AWACS-y wykryły starty bombowców z dwóch rosyjskich baz. Kiedy jeden z wystrzelonych przez nie pocisków manewrujących znalazł się blisko polskiej granicy, w jego stronę ruszyła dyżurna para naszych myśliwców F-16, które rakietę poruszającą się w końcowej fazie lotu z prędkością około 600-800 kilometrów na godzinę mogły z łatwością dogonić i zestrzelić. Samoloty zapewne zawróciły, kiedy radary pokazały, że zagrożenie zniknęło za naszą granicą, choć nie da się także wykluczyć, że z bazy w podpoznańskich Krzesinach dotarły na miejsce za późno, żeby zareagować. Wystrzeliwane z samolotu rakiety CH-22 na początku poruszają się z prędkością ponaddźwiękową.

Generał Kukuła podkreślił jednak, że „to jest tylko technika, dlatego postanowiliśmy to również zweryfikować na ziemi”. Na poszukiwania ewentualnego szczątków obiektu wysłano grupy poszukiwawczo-ratownicze dwóch brygad Obrony Terytorialnej. Do akcji włączyła się również policja, która skierowała do poszukiwań około dwustu funkcjonariuszy. Warta odnotowania jest także zmiana w polityce informacyjnej. Tym razem oficjalne informacje popłynęły do opinii publicznej już cztery godziny po zdarzeniu.

Gotowi? Do obrony Trójmiasta

Pytania o reakcję na zagrożenie zadał publicznie także Mariusz Błaszczak – ten sam, który jako szef MON sprawę niezauważonej rakiety pod Bydgoszczą próbował zamieść pod dywan, a ostatecznie winą obarczył ówczesną armijną wierchuszkę, co zakończyło się złożeniem dymisji przez dwóch najważniejszych dowódców w Wojsku Polskim.

W przeciwieństwie do przeciętnego obywatela, który ma prawo tylko wiedzieć, że z jego podatków państwo polskie finansuje zakupy nowoczesnych systemów obrony powietrznej wartych ponad 100 miliardów złotych, były minister musi zdawać sobie sprawę, że było to niemożliwe. Na trasie przelotu rosyjskiego pocisku nie ma ważnych obiektów, a kraj wielkości Polski po prostu nie może zbudować obrony przeciwlotniczej chroniącej każdy kilometr kwadratowy jego powierzchni. Za około dziesięć lat, kiedy wszystkie zamówione już elementy wielowarstwowego systemu obrony powietrznej Wisła-Narew-Pilica zostaną dostarczone wojsku, nasza armia będzie w stanie zapewnić ochronę kluczowym obiektom na terenie całego kraju, ale nawet wtedy bezpieczne będą jedynie one. To, czym dysponujemy w tej chwili, wystarczyłoby – jak mówią wojskowi – najwyżej do skutecznej obrony Trójmiasta.

Dla każdego, kto śledzi polską politykę, nie powinno to stanowić zaskoczenia. Od 1989 roku właściwie każdy rząd równoważył budżet kosztem wydatków na wojsko, a zwłaszcza na obronę powietrzną, która w realiach Fukuyamowskiego końca historii mogła się istotnie wydawać bardzo kosztownym zbytkiem. Otrzeźwienie przyszło dopiero z chwilą, kiedy na ukraińskie miasta w Donbasie zaczęły w 2015 roku spadać pierwsze rosyjskie rakiety.