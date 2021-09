Rezusy pod presją

Badania zespołu Adama Smouldera opisane w „PNAS” sugerują, że z tym problemem zmagają się też rezusy. Obserwowano je podczas zadań wymagających szybkości i precyzji – sterowały kursorem za pomocą ruchu ręką. Musiały umieścić kursor w kółku, dopóki to nie zniknęło, a następnie przekierować go na pojawiającą się figurę i tam przez chwilę go utrzymać. Za poprawnie wykonane zadanie otrzymywały nagrodę. Gdy stawka była wysoka, szło im lepiej, ale tylko do pewnego momentu – kiedy małpy widziały, że nagroda jest wielokrotnie większa od przeciętnej, ich wyniki znacznie się pogarszały.

Porażki wynikały najczęściej ze zbyt wczesnego zakończenia ruchu ręką. Co więcej: ruchy na ostatnim odcinku były wolniejsze niż w przypadku nagród mniej wartościowych. Zdaniem badaczy do porażek przyczyniła się nadmierna kontrola wynikająca ze wzmożonej ostrożności oraz przekroczenie optymalnego progu pobudzenia. Wykazanie, że zjawisko występuje także wśród zwierząt, może pomóc lepiej je zrozumieć u ludzi.©