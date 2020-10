Prawne kompendium dla ofiar

Potrzebujemy odkryć na nowo rolę prawa, zwłaszcza karnego, w życiu Kościoła” – zauważa abp Wojciech Polak we wstępie do zbioru „Odpowiedź Kościoła na dramat wykorzystania seksualnego małoletnich. Aspekt prawny”. Publikacja ukazała się staraniem Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz Fundacji Świętego Józefa. Jest zbiorem najważniejszych dokumentów prawnych Kościoła – od przełomowego dokumentu Jana Pawła II z 2001 r. wprowadzającego odrębne przepisy, aż do wprowadzonych przez Franciszka norm dotyczących odpowiedzialności karnej przełożonych kościelnych. Zbiór wzbogacono o komentarze kanonistów. Książka skierowana jest do osób zajmujących się przypadkami molestowania, w tym do ofiar, którym może pomóc zorientować się w meandrach prawa kościelnego. ©℗

