Powrót do Europy

Opowiadając się jako społeczeństwo za wejściem Polski do Unii Europejskiej, pokazywaliśmy, że wracamy do Europy, że stajemy się istotną częścią kontynentu, który chcemy wzmacniać naszą obecnością. Odczytywałam ten nasz narodowy głos jako wymowny gest przełożenia naszej solidarności na poziom ­europejski.

Zdawaliśmy sobie sprawę, że dokonuje się akt dziejowej sprawiedliwości, ale też, że otwiera się nowa epoka. Odczuwałam to w sposób najbardziej osobisty: czułam, że wprowadzając Polskę do Europy, jednocześnie wprowadzam Europę do Polski.

Kampania referendalna była mocnym, wzruszającym doświadczeniem. Spotykałam się z wieloma wspaniałymi ludźmi na poziomie lokalnym. Burmistrzowie, wójtowie, sołtysi, nauczyciele (z których znaczna część to były fantastyczne kobiety).

I myślę, że po wyborach powinniśmy przedstawić inicjatywę uhonorowania wszystkich osób zaangażowanych wtedy na poziomie gmin, powiatów, oddolnych inicjatyw w akcji prereferendalnej. ­Bo nie zawsze pamiętamy o tym, że to właśnie zbiorowy wysiłek całego społeczeństwa, jego mobilizacja na poziomie lokalnym, sprawiła, że to referendum wygraliśmy. ©

DANUTA HÜBNER jest posłanką do Parlamentu Europejskiego; profesor nauk ekonomicznych. Była pierwszą komisarz reprezentującą Polskę w Unii Europejskiej.